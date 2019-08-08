Суд освободил от наказания полковника, который приказал разогнать харьковский майдан

Червонозаводской районный суд Харькова освободил от наказания бывшего заместителя Харьковского горуправления милиции Александра Гапуру, который в феврале 2014 года приказал разогнать харьковский евромайдан.

Об этом говорится в решении суда от 14 мая. Оно было обнародовано в реестре 27 июня и, как отмечает "МедиаПорт", уже вступило в силу.

19 февраля 2014 года в Харькове на площади Восстания проходил пикет с требованием не отправлять курсантов на разгон киевского майдана. В начале митинга несколько человек в балаклавах закрыли вход в Академию внутренних войск мусорными баками и вскоре убежали. Гапура находился на месте и видел, что другие митингующие, среди которых были молодые женщины и люди преклонного возраста, не были вооружены и не имели намерения и возможности причинить вред или оказать сопротивление спецназу. Несмотря на это он отдал приказ на разгон, который был исполнен с применением силы и спецсредств.

После этого при попустительстве Гапуры "титушки" с битами в салатовых жилетах напали на журналистов, которые освещали события на площади Восстания. Ни один из "титушек" задержан не был, вместо этого в милицию доставили 12 невооруженных митингующих, на которых составили административные протоколы.

Гапуру обвиняли по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия), однако от уголовной ответственности его освободили в связи с истечением срока давности.