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BBC: Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем

Документ готовили на Фанаре вместе с МИДом.

BBC: Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем
Фото: NIKOS MANGINAS / ECUMENICAL PATRIARCHATE

Президент Украины Владимир Зеленский не стал подписывать совместное заявление с патриархом Варфоломеем I, которое готовили представители Вселенского патриархата вместе с МИД Украины.

Об этом пишет BBC со ссылкой на свои источники.

По словам одного из собеседников издание, заявление в основном должно было касаться экологической тематики, так как патриарх Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере, его даже часто неформально называют "зеленым патриархом".

В заявлении не было политических провокационных формулировок, и почему Офису президента не понравилось заявление на экологическую тематику, пока неизвестно.

Напомним, 8 августа Владимир Зеленский впервые встретился с вселенским патриархом Варфоломеем. Пресс-служба главы государства ограничилась по этому поводу коротким пресс-релизом, согласно которому Зеленский заявил, что не будет вмешиваться в церковные дела, но будет защищать независимость церкви.

Во Вселенском патриархате сообщили, что во время встречи Варфоломей гарантировал независимость Православной церкви Украины.

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