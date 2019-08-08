BBC: Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский не стал подписывать совместное заявление с патриархом Варфоломеем I, которое готовили представители Вселенского патриархата вместе с МИД Украины.

Об этом пишет BBC со ссылкой на свои источники.

По словам одного из собеседников издание, заявление в основном должно было касаться экологической тематики, так как патриарх Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере, его даже часто неформально называют "зеленым патриархом".

В заявлении не было политических провокационных формулировок, и почему Офису президента не понравилось заявление на экологическую тематику, пока неизвестно.

Напомним, 8 августа Владимир Зеленский впервые встретился с вселенским патриархом Варфоломеем. Пресс-служба главы государства ограничилась по этому поводу коротким пресс-релизом, согласно которому Зеленский заявил, что не будет вмешиваться в церковные дела, но будет защищать независимость церкви.

Во Вселенском патриархате сообщили, что во время встречи Варфоломей гарантировал независимость Православной церкви Украины.