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Следователи ГБР устроили обыски на таможнях в Западной Украине

Таможенникам вменяют участие в преступной схеме автоимпортеров.

Следователи ГБР устроили обыски на таможнях в Западной Украине
Фото: facebook.com/pivnichniy.kordon

Следователи Государственного бюро расследований в понедельник, 12 августа, пришли с обысками на таможни в Западной Украине.

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

Обыски связаны с автомобильным делом, по которому в начале июле проходили обыски в волынском управлении Фискальной службы. По данным следствия, на территории Волынской области действовала противоправная схема формирования фиктивного налогового кредита предприятиями-импортерами транспортных средств, в которой были замешаны должностные лица ГУ ГФС в Волынской области.

Действия сотрудников ГФС нанесли государству убыток на 190 млн гривен.

"Роль таможенников сводилась к тому, что они намеренно занижали таможенную стоимость транспортных средств, которые импортировали по поддельным документам. В документах указывали недостоверные данные об отправителе и получателе, а также манипулировали с информацией, необходимой для определения адекватной таможенной стоимости. Сейчас следователи ГБР проводят 7 санкционированных обысков на таможнях ГФС, таможенных постах и отделах таможенного оформления", - говорится в фейсбуке Варченко.

По данным луцкого издания "Под прицелом", обыски проходят на Волынской таможне и, в частности, в кабинете заместителя начальника таможни Юрия Терещука. Также пришли на таможенный пост "Ягодин".

"Ровно вечернее" сообщило об обысках и на Ровенской таможне.

И.о. начальника таможни Иван Иванов сообщил, что компании, документы по которым изымает ГБР, зарегистрированы в Волынской области. Но на Ровенской и Житомирской таможнях они растамаживали автомобили.

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