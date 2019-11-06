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Катрин Денев госпитализирована после инсульта

К счастью, никаких нарушений в двигательной активности 76-летней актрисы нет.

Катрин Денев госпитализирована после инсульта
Фото: EPA/UPG

Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на французские СМИ.

По данным источника в окружении знаменитости, 76-летнюю актрису госпитализировали в ночь на 6 ноября в Париже после того, как она перенесла "малый ишемический инсульт, который является обратимым".

"К счастью, никаких нарушений в двигательной активности у нее нет, но, конечно же, ей нужно время, чтобы прийти в себя", - говорится в сообщении родственников Денев.

По сообщениям СМИ, актриса плохо себя почувствовала во время съемок фильма режиссера Эмманюэль Берко, которые проходят в окрестностях Парижа.

Денев сыграла в десятках фильмов, среди них - "Шербурские зонтики", "Отвращение", "Дневная красавица", "Тристана", "Танцующая в темноте", "8 женщин", "Последнее метро".

Фильмы с ее участием не раз удостаивались престижных наград, в том числе "Золотой пальмовой ветви" и "Оскара".

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