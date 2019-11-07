На Шевченковскую премию в очередной раз выдвинули псевдоученого Валерия Бебика

На получение Шевченковской премии 2020 года опять выдвинули псевдоученого Валерия Бебика, продвигающего теорию о том, что украинцы – основа европейской цивилизации. Об этом свидетельствует сайт премии.

В этот раз Бебик также претендует на премию в номинации "Киноискусство" за цикл документальных фильмов "Украинская нация: история, идея, характер, мечта" телевизионного проекта "Цивилизация INCOGNITA".

Всего в категории четыре претендента: создатели мини-сериала «Чернобыль», Валерик Степанян (за документальный фильм про Олеся Гончара) и Тарас Томенко за документальный фильм про дом «Слово».

«Указанные фильмы являются научно-документальным произведением киноискусства, синтезирующим взгляды философов, историков, политологов, социологов, психологов и педагогов на зарождение украинской нации, украинской национальной идеи, национального характера, национальной мечты, которые лежат в основе формирования и развития Украинской цивилизации», - утверждается сайт премии.

В этот раз Бебика выдвинула ГО «Содружество работников информационных изданий Украины».

В целом на сайте Шевченковской премии обнародованы номинанты в шести категориях, всего подано 58 работ.

В категории "Литература" выдвинуты Владимир Шкурупий, Наталья Пасечник, Светлана Короненко-Слабошпицкая и другие.

В категории "Публицистика, журналистика" выдвинуты Владимир Корнейчук (За книгу о Марии Заньковецкой), Василий Ткаченко, Александр Бондаренко и др.

В номинации "Музыкальное искусство" – композитор Леонид Грабовский, исполнитель Фемий Мустафаев вместе с композитором Анджелой Ярмолюк.

В номинации "Визуальное искусство" – Иван Бондарь, Нина Гончарук, Николай Прокопенко и др.

В категории "Театральное искусство" выдвинули Татьяну Андрееву, Сергея Маслобойщикова, Влада Троицкого, Олега Мосийчука и других.

Напомним, Бебик – доктор политических наук, профессор, продвигающий теории о том, что украинская цивилизация сформировала европейскую цивилизацию в 6-8 тыс до н.э, а также о том, что Иисус Христос был жрецом храма Бога Птаха при царе Менесе.

В свое время Бебик был членом Общественного гуманитарного совета при экс-президенте Викторе Януковиче, с 2015 по 2017 годы возглавлял Общественный совет при Министерстве информационной политики.

Теории, поддерживаемые Бебиком в его передачах, научным сообществом считаются псевдонаукой. "Фантастические рассказы Бебика – по сути, профанация науки, они дискредитируют не только государственное радио (где Бебик выходил эфир и рассказывал о своих теориях – прим.), но и всю страну", – говорится в открытом письме журнала "Археология" к масс-медиа.

В 2014 году Союз археологов Украины написал письмо по поводу выдвижения Бебика на Шевченковскую премию в 2013 и 2014 годах, в котором ученые призвали членов парламентского комитета по культуре, Госкомтелерадио и общественность не транслировать псевдонаучные теории Бебика, чтобы не дискредитировать науку и страну.