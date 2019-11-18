На кинофестивале “Темные ночи” в Таллинне покажут украинские фильмы

В конкурсе – фильм Филиппа Сотниченко и Валерии Сочивец и анимация Никиты Лыськова.

15 ноября в Таллинне стартовал 23-й международный кинофестиваль “Темные ночи. На нем покажут более 200 фильмов из 77 стран мира, в том числе и из Украины.

Как сообщается на сайте кинофестиваля, в конкурсной программе анимационных фильмов – работа Никиты Лыськова “Любовь”, в конкурсе короткометражного кино – “Рождественские истории” Филиппа Сотниченко и Валерии Сочивец.

Также во внеконкурсной программе PÖFF Shorts – “Знебарвлена” Марины Степанской, “Штангист” Дмитрия Сухолиткого-Собчука и “Вечность” Анны Соболевской.

Во внеконкурсной части программы “Rebels Without a Cause” – “Атлантида” Валентина Васяновича. В конкурсной части – австралийско-украинская ко-продукция “Семья” Джейдена Стивенса.

В конкурсной программе фильмов стран Балтии покажут снятый при участии Украины литовский фильм “Невидимая” режиссера Игнаса Йонинаса.

Во внеконкурсных программах зрители также увидят “Бобот” Максима Ксенды, документальный фильм “Где ты, Адам?” Александра Запорощенко и ко-продукцию Чехии, Словакии и Украины “Раскрашенная птица” Вацлава Маргоула.

За главный приз в этом году поборется 21 фильм, в конкурс дебютных фильмов вошло 18 картин. Фокус-программа “Темных ночей” в этом году посвящена арабскому кино.

Фестиваль продлится до 1 декабря.