В Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грн
В Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грн
Братья Азар принесли сборной Бельгии победу над россиянами в матче квалификации Евро-2020
Братья Азар принесли сборной Бельгии победу над россиянами в матче квалификации Евро-2020
Россия не подтверждает встречу "нормандской четверки" 9 декабря
Россия не подтверждает встречу "нормандской четверки" 9 декабря
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
Министром обороны Молдовы стал сторонник донбасских боевиков
Министром обороны Молдовы стал сторонник донбасских боевиков
В матче НХЛ произошла массовая драка с участием вратарей и хоккеиста с украинскими корнями
В матче НХЛ произошла массовая драка с участием вратарей и хоккеиста с украинскими корнями
Сборная Украины вырвала ничью в последнем матче отбора на Евро-2020 (обновлено)
Сборная Украины вырвала ничью в последнем матче отбора на Евро-2020 (обновлено)
Рада проголосовала за увольнение Трубы
Рада проголосовала за увольнение Трубы
Жители российского города вышли на митинг против мэра из "ДНР"
Жители российского города вышли на митинг против мэра из "ДНР"
ГлавнаяКультура

На кинофестивале “Темные ночи” в Таллинне покажут украинские фильмы

В конкурсе – фильм Филиппа Сотниченко и Валерии Сочивец и анимация Никиты Лыськова.

На кинофестивале “Темные ночи” в Таллинне покажут украинские фильмы
Фото: Предоставлено пресс-службой кинофестиваля PÖFF

15 ноября в Таллинне стартовал 23-й международный кинофестиваль “Темные ночи. На нем покажут более 200 фильмов из 77 стран мира, в том числе и из Украины.

Как сообщается на сайте кинофестиваля, в конкурсной программе анимационных фильмов – работа Никиты Лыськова “Любовь”, в конкурсе короткометражного кино – “Рождественские истории” Филиппа Сотниченко и Валерии Сочивец.

Также во внеконкурсной программе PÖFF Shorts – “Знебарвлена” Марины Степанской, “Штангист” Дмитрия Сухолиткого-Собчука и “Вечность” Анны Соболевской.

Во внеконкурсной части программы “Rebels Without a Cause” – “Атлантида” Валентина Васяновича. В конкурсной части – австралийско-украинская ко-продукция “Семья” Джейдена Стивенса.

В конкурсной программе фильмов стран Балтии покажут снятый при участии Украины литовский фильм “Невидимая” режиссера Игнаса Йонинаса. 

Во внеконкурсных программах зрители также увидят “Бобот” Максима Ксенды, документальный фильм “Где ты, Адам?” Александра Запорощенко и ко-продукцию Чехии, Словакии и Украины “Раскрашенная птица” Вацлава Маргоула

За главный приз в этом году поборется 21 фильм, в конкурс дебютных фильмов вошло 18 картин. Фокус-программа “Темных ночей” в этом году посвящена арабскому кино. 

Фестиваль продлится до 1 декабря.

Олег БатуринОлег Батурин, Журналист и кинообозреватель
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также