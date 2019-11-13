В ролике девушка в нижнем белье танцует на музейном столе.

Во "голубом зале" львовского дворца Потоцких киевский брэнд женского белья Zhilyova lingerie снял рекламу с полуобнаженной моделью и вызвал критику в социальных сетях.

Об этом пишет ZAXID.NET.

Тизер ролика был опубликован в Instagram брэнда еще 4 ноября. В нем модель в нижнем белье танцует на столе в "голубом зале" (бывший столовой) дворца Потоцких.

В администрации Львовской национальной галереи искусств имени Бориса Возницкого, которой принадлежит здание, пояснили, что с брэндом был заключен официальный договор, но модель нарушила один из пунктов, когда забралась на музейный стол.

Помощник гендиректора галереи Василий Мицко сказал, что здание уже много лет сдает помещения в аренду. А конкретно за эти съемки брэнд платил 3,2 тыс. грн в час. Он также добавил, что это - максимальная стоимость, определенная Министерством культуры.

Гендиректор галереи Тарас Возняк заявил, что в съемках рекламы нет ничего плохого, но тоже добавил, что договор был нарушен из-за использования музейных экспонатов. "Съемки проходили в присутствии нашего смотрителя-мужчины, поэтому когда модель переодевалась, он вынужден был выходить из зала. Очевидно, в какой-то из этих моментов она вылезла на стол", - рассказал он.

Напомним, в 2012 году бренд французской нижнего белья Etam снял рекламный ролик в знаменитом парижском музее д'Орсэ, в котором три модели неожиданно сбрасывают плащи в толпе туристов и дефилируют по залам музея в нижнем белье.

В прошлом году мэр Ивано-Франковска распорядился освятить городской дворец Потоцких из-за выступления в нем группы "Хамерман знищує віруси".