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Временным и.о. министра образования стал Юрий Полюхович

До этого он был первым заместителем министра Анны Новосад. 

Временным и.о. министра образования стал Юрий Полюхович
Фото: 112.ua

Временным исполняющим обязанности министра образования и науки стал Юрий Полюхович. Такое решение принято на заседании Кабмина 10 марта, сообщили в пресс-службе Минобразования.

"Очень важно, чтобы действовал принцип непрерывности власти. Для меня честь - выполнять обязанности министра. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы министерство работало слаженно и выполняло свои функции", - заявил Полюхович.

Юрий Полюхович является кандидатом исторических наук, с 2020 представляет Украину в Европейской ассоциации исследователей культуры майя WAYEB. 

С сентября 2019 был назначен на должность первого заместителя министра образования Анны Новосад. Параллельно с этим преподавал в Национальном университете имени Тараса Шевченко курс "История цивилизации доколумбовской Америки".

Напомним, Верховная Рада уволила премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство. Фракция "Слуга народа" видит на должности министра образования коллегу, доктора наук и профессора Юлию Гришину. 

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