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За убийство активиста Стерненко предлагали тысячу долларов, - свидетель

В 2018 году на Сергея Стерненко было совершено три заказных нападения.

За убийство активиста Стерненко предлагали тысячу долларов, - свидетель
Фото: Znaj.ua

Свидетель в деле нападения на одесского активиста Сергея Стерненко рассказал о заказчике, мотивах нападающих и цене, которую предлагали заплатить исполнителю покушения.

В эксклюзивном видео, обнародованном ZN.UA, свидетель, который не показал своего лица из-за опасений за собственную безопасность, рассказал, что решил дать показания, так как дружил с одним из нападавших - Иваном Кузнецовым, лично слышал от него о планировании покушения на активиста, а также о том, кто именно организовывал нападение.

Этим человеком был их общий знакомый Александр Подобедов. Именно Подобедова свидетель обвиняет в гибели своего друга. Мужчина решил говорить, потому что, по его убеждению, организатор преступления, втянувший Кузнецова в криминал, до сих пор не наказан.

Весной 2018 года Иван Кузнецов и Александр Исайкул напали на активиста Сергея Стерненко и его девушку Наталию Усатенко под их домом в Одессе. Стерненко активно защищался, и во время его самообороны Иван Кузнецов погиб.

По словам свидетеля, Иван Кузнецов жил в городе Черноморске Одесской области, у него были финансовые и семейные проблемы, он употреблял наркотики, из-за чего был вынужден искать легкие деньги. Он познакомился с Александром Подобедовым и начал на него работать. Преимущественно это была охрана разных объектов, но иногда Подобедов занимался и рейдерством.

Мужчина, который об этом рассказал, заявил, что раньше и сам работал с Подобедовым, а тому, в свою очередь, помогал мэр Одессы Геннадий Труханов.

По словам свидетеля, за четыре дня до нападения на Стерненко, 20 мая 2018 года, Кузнецов встретился с ним и сообщил, что Подобедов получил от Труханова заказ "поломать нациста Стерненко", который ему мешает. Кузнецов искал для этого дела соисполнителя и предлагал заплатить за это тысячу долларов.

Через четыре дня наш свидетель узнал, что Кузнецов погиб при нападении на Стерненко.

Он также добавил, что был знаком и с Александром Исайкулом, который тоже работал с Подобедовым. Еще ему известно, что Виталий Посувайло тоже мог работать с этой уголовной группировкой.

Напомним, Сергей Стерненко - бывший глава местного отделения "Правого сектора" в Одессе. Также он был активным участником протестных акций в связи с застройкой территории так называемого Летнего театра в Одессе.

24 мая 2019 года на Стерненка было совершено нападение, в результате которого он смертельно ранил ножом нападавшего на него человека.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года он заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера. Он также утверждал, что одно из устройств использовалось сотрудниками одесской полиции.

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