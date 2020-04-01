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Полиция составила 60 админпротоколов на сбежавших из обсервации в отеле "Козацкий"

Не уточняется, удалось ли их вернуть на место обсервации. 

Полиция составила 60 админпротоколов на сбежавших из обсервации в отеле "Козацкий"
Ситуация в отеле *Козацкий*
Фото: кадр из видео

Полиция составила более 60 административных протоколов в отношении граждан, которые самовольно покинули обсервацию в отеле "Козацкий" в Киеве. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, пишут "Українські новини".

"Более 60 (лиц покинули отель)", - ответил он.

Шевченко не уточнил, удалось ли вернуть самовольно покинувших место обсервации граждан.

Напомним, что Кабмин одобрил обязательную обсервацию для вернувшихся из стран с коронавирусом граждан. Пассажиры нескольких эвакуационных рейсов, которые прибыли в Украину 29 марта, отказывались от обязательной обсервации и хотели отправиться домой.

Несколько человек, помещенных на обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве, сбежали.

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что каждый третий пассажир эвакуационного рейса с Бали улетел из страны после анонсированного закрытия границ в связи с коронавирусом и призыва украинцев вернуться в свою страну. 

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