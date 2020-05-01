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ГБР сообщило о подозрении командиру воинской части, "потерявшему" 800 тыс. гривен при проведении ремонта

Военнослужащий подозревается в халатном отношении к службе.

ГБР сообщило о подозрении командиру воинской части, "потерявшему" 800 тыс. гривен при проведении ремонта
Фото: dbr.gov.ua

Следователи Государственного бюро расследований сообщили начальнику одного из управлений Воздушных сил Вооруженных Сил Украины о подозрении в присвоении почти 800 тыс. гривен.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Отмечается, что военнослужащий подозревается в халатном отношении к военной службе, совершенном в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса).

"По предварительной информации, военнослужащий не осуществил надлежащее управление и контроль за использованием средств, вверенных воинской части Винницкой области на выполнение капитального ремонта. Из-за его действий в 2019 году предприятие - исполнитель работ получило оплату за невыполненные ремонтные работы, что повлекло государству ущерб в размере более 793 тыс. гривен", - сообщили в ГБР.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Напомним, директор предприятия на Волыни присвоил более 6 млн грн при строительстве казарм для военных.

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