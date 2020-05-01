ГБР сообщило о подозрении командиру воинской части, "потерявшему" 800 тыс. гривен при проведении ремонта

Следователи Государственного бюро расследований сообщили начальнику одного из управлений Воздушных сил Вооруженных Сил Украины о подозрении в присвоении почти 800 тыс. гривен.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
Отмечается, что военнослужащий подозревается в халатном отношении к военной службе, совершенном в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса).
"По предварительной информации, военнослужащий не осуществил надлежащее управление и контроль за использованием средств, вверенных воинской части Винницкой области на выполнение капитального ремонта. Из-за его действий в 2019 году предприятие - исполнитель работ получило оплату за невыполненные ремонтные работы, что повлекло государству ущерб в размере более 793 тыс. гривен", - сообщили в ГБР.
Напомним, директор предприятия на Волыни присвоил более 6 млн грн при строительстве казарм для военных.