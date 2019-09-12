Один из них сегодня будет освобожден в связи с окончанием срока отбывания наказания.

Украина забрала 54 заключенных, которые отбывали наказание в исправительных учреждениях на территории оккупированных Россией районов Луганской области.

Об этом сообщила в фейсбуке уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Сегодня на мосту у города Счастье в седьмой раз состоялась передача осужденных граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях на момент оккупации части Луганской области. Отмечаю, что во время передачи от представителей «ЛНР» получено 54 человека. Среди них самому младшему - 26 лет, а самому старшему - 61 год. Эти осужденные проживали на территории Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областей и г. Киеве", - написала Денисова.

Она также отметила, что после прохождения всех необходимых процедур один человек сегодня будет освобожден в связи с окончанием срока отбывания наказания.

Также, по словам Денисовой, было передано 10 уголовных дел, по которым осужденные лица смогут обратиться в суды для подачи апелляции или кассации.

"Право этих граждан на свободный доступ к правосудию будет восстановлено", - заявила омбудсмен.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Денисова напомнила, что с декабря 2018 года с оккупированной части Луганской области Украина забрала 373 осужденных, а с Донецкой - 13, из них 105 человек уже освобождены.

"Подчеркиваю, что работа в данном направлении продолжается и находится под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского", - добавила омбудсмен.

Напомним, в мае Украина забрала из ОРЛО еще 60 заключенных.