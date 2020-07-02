Бизнес-сообщество после отставки Смолия засомневалось в обещаниях Зеленского

Ведущие бизнес-ассоциации Украины выступили с заявлением в поддержку главы Национального банка Якова Смолия.

В нем говорится, что бизнес считает НБУ самым надежным учреждением в Украине и поддерживает его усилия в реформировании финансового сектора Украины.

"Отставка Якова Смолия из-за политического давления посылает бизнесу и инвесторам тревожный сигнал и ставит под сомнение похвальные экономические цели правительства и обязательства Президента защищать каждого инвестора в Украине", - сказано в заявлении.

Представители бизнеса отмечают, что некоторые инвесторы уже приостановили новые вложения в Украину, поскольку "решения правительства не отвечают его намерениям по привлечению прямых иностранных инвестиций", и государству пришлось впервые отменить выпуск уже размещенных еврооблигаций.

"Макроэкономическая стабильность страны сейчас находится под угрозой. Дальнейшее развитие ситуации зависит от действий Президента Украины. В случае отставки Смолия и назначения кого-то, кто воспринимается как потенциально не независимый и/или как не заслуживающий доверия, управлять НБУ, то кроме кризиса COVID-19, вскоре мы можем столкнуться с новым финансовым кризисом, к которому привело само государство", - сказано в заявлении.

Бизнес-сообщество призвало Зеленского дать Национальному банку возможность делать свою работу, не давить на команду НБУ, а в преемники Смолия подать человека с безупречной репутацией, который сохранит независимость НБУ и продолжит его текущий курс.

Заявление поддержали Американская торговая палата в Украине, Европейская бизнес ассоциация, Независимая ассоциация банков Украины, Союз украинских предпринимателей, Форум ведущих международных финансовых учреждений.

Напомним, что Смолий 1 июля написал заявление об увольнении из-за систематического политического давления. Президент Владимир Зеленский, который и настаивал на отставке главы Национального банка, дал заявлению ход и предложил Верховной Раде уволить Смолия.