ЕБРР выразил обеспокоенность отставкой главы Нацбанка

Европейский банк реконструкции и развития обеспокоен отставкой главы Национального банка Якова Смолия.

"Руководство Украины должно действовать быстро и решительно, чтобы избежать каких-либо сомнений в независимости Национального банка Украины", - говорится в сообщении банка.

В ЕБРР отметили, что независимость НБУ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности, и эта независимость пользуется беспрецедентным признанием и авторитетом.

Европейский банк реконструкции и развития - крупнейший финансовый инвестор в Украине. С начала деятельности в стране банк взял на себя обязательства по предоставлению почти 15 млрд евро в рамках 466 проектов.

Напомним, что Смолий 1 июля написал заявление об увольнении из-за систематического политического давления. Президент Владимир Зеленский, который и настаивал на отставке главы Национального банка, дал заявлению ход и предложил Верховной Раде уволить Смолия.

Из-за отставки главы Национального банка Украина была вынуждена отменить уже размещенный выпуск еврооблигаций.