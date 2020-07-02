Кабмин уволил председателя Укртрансбезопасности

Погорелый (слева) вместе с министром инфраструктуры во время представления коллективу службы

Кабинет министров 1 июля уволил председателя Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Александра Погорелого.

Об этом говорится в распоряжении правительства №788-р.

Основанием для отставки Погорелого, который был избран на конкурсе при премьер-министре Алексее Гончаруке, указана смена правительства. Закон о государственной службе позволяет увольнять чиновников категории "А" в течение четырех месяцев после назначения премьер-министра или профильного министра.

Временно Укртрансбезопасность возглавил заместитель Погорелого Никита Лагунин.

Укртрансбезопасность является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабмином через министра инфраструктуры и который реализует государственную политику в сфере безопасности на автотранспорте общего пользования, городском электротранспорте, железнодорожном, морском и речном транспорте (кроме сферы безопасности мореплавания судов флота рыбного хозяйства).