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Кабмин уволил председателя Укртрансбезопасности

Правительству Шмыгаля оказался не нужен назначенец Гончарука.

Кабмин уволил председателя Укртрансбезопасности
Погорелый (слева) вместе с министром инфраструктуры во время представления коллективу службы
Фото: dsbt.gov.ua

Кабинет министров 1 июля уволил председателя Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Александра Погорелого.

Об этом говорится в распоряжении правительства №788-р.

Основанием для отставки Погорелого, который был избран на конкурсе при премьер-министре Алексее Гончаруке, указана смена правительства. Закон о государственной службе позволяет увольнять чиновников категории "А" в течение четырех месяцев после назначения премьер-министра или профильного министра.

Временно Укртрансбезопасность возглавил заместитель Погорелого Никита Лагунин.

Укртрансбезопасность является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабмином через министра инфраструктуры и который реализует государственную политику в сфере безопасности на автотранспорте общего пользования, городском электротранспорте, железнодорожном, морском и речном транспорте (кроме сферы безопасности мореплавания судов флота рыбного хозяйства).

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