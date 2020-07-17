Уряд планує створити центри розвитку креативної економіки в регіонах

Центри включатимуть простори для навчання та коворкінгу, а також забезпечать доступ до фінансування та мікровиробництва.

Уряд планує розвивати креативну економіку в регіонах - відповідні аспекти містить нова Державна стратегія регіонального розвитку, розроблена Мінрегіоном. Зокрема, це стосується тих об'єктів, зазначає пресслужба міністерства, що забезпечують молодь робочими місцями, надають поштовх до розвитку суб’єктів МСБ та опосередковано створюють умови для появи десятків інших напрямків ділової активності і можливостей для працевлаштування.

«Сталий розвиток регіонів і креативна економіка – взаємопов’язані фактори, саме тому Мінрегіон підтримуватиме розвиток креативної економіки в регіонах. Мене надихають проєкти, які здатні підняти економіку, зупинити відтік молоді з країни та запровадити нові культурні та соціальні ініціативи відповідно до історичного та культурного контексту в різних регіонах. Адже поєднання економічних чинників, креативних і культурних аспектів створюють потужні можливості, термін придатності яких дуже довготривалий», – зауважив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Мінрегіон наразі опрацьовує концепції та попереднє технічно-економічне обґрунтування створення центрів розвитку креативної економіки в різних регіонах. Також обговорюється можливість реалізації пілотних проєктів в кількох містах України.

«Економічний розвиток країни напряму залежить від розвитку кожного окремого регіону. Всі стейкхолдери це добре розуміють та підтримують. Наразі напрямком розвитку креативної економіки опікується не тільки «центр» у вигляді Мінрегіону, але й зацікавлені облдержадміністрації. Впевнений, що створення мережі центрів розвитку креативної економіки сформує майданчик нових можливостей для розвитку та зростання регіонів та стане одним з дієвих інструментів розвитку регіонів і територіальних громад», – підкреслив Олексій Чернишов.

Попередньо планується, що центри розвитку креативної економіки включатимуть простори для навчання та коворкінгу, а також забезпечать доступ до фінансування та мікровиробництва. Фінансування проєкту здійснюватиметься за рахунок державного бюджету, місцевих бюджетів і приватного сектору, зокрема приватних партнерів і донорів.