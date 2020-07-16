НБУ призначив директорку страхового департаменту

Національний банк призначив директоркою Департаменту нагляду за страховим ринком Ольгу Максимчук.

Про це НБУ повідомив на своєму сайті.

Страховий департамент створено в рамках проєкту "спліт" (поділ функцій Нацфінпослуг між Національним банком і Нацкомісією з цінних паперів і фондового ринку).

Останні п'ять років Максимчук була членом Національної комісії з регулювання фінансових послуг, яка наразі ліквідовується. Вона працювала в Нацфінпослуг з початку 2015 року. Призначив її туди президент Петро Порошенко. У 2012-2015 роках була заступницею голови правління страхової групи ТАС. Перед тим працювала в СК "Українська страхова група", СК "Провідна", СК "Енергополіс". Загальний стаж роботи у сфері страхування - 19 років.

На новій посаді Максимчук повинна організувати аналіз діяльності учасників ринку, стану й упровадження нової моделі регулювання та нагляду за ринком страхування.

"Наразі нагляд за діяльністю страхових компаній здійснюється на реактивній основі, тобто постфактум. Це унеможливлює своєчасне виявлення ризиків діяльності компаній і призводить до зниження їх платоспроможності, а інколи навіть до їх виходу з ринку", - сказала перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, коментуючи призначення.

За новим принципом регулятор буде оцінювати поточну і майбутню платоспроможність страхових компаній. У НБУ це називають проактивним ризик-орієнтованим пруденційним наглядом.

Нагадаємо, що з 1 липня Національний банк отримав функції регулювання ринку небанківських послуг, зокрема ринку страхування.