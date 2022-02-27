"Столицю повністю контролюють українська армія та тероборона", – командувач оборони Києва Сирський

Операція з оборони Києва проходить відповідно до ухвалених рішень. Мешканці міста можуть бути впевнені, що ворог не пройде.

Командувачем оборони столиці є генерал-полковник Олександр Сирський, який з початком бойових дій на сході був начальником штабу АТО, повідомила в Facebook заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Ми знаємо, де знаходиться російський окупант, і знищимо його усіма доступними засобами", – заявив командувач Сухопутних військ ЗС України-командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський.

Станом на 6:50 ранку ситуація в Києві була спокійна, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Столицю повністю контролюють українська армія та тероборона. Уночі було кілька сутичок з диверсійними групами", – повідомив він.

Зокрема, відомо про зіткнення з ворогом неподалік Берестейської і Шулявської. Крім того, як повідомляли, іде бій за аеропорт у Василькові, Київська область. Там окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі компанії БРСМ, почалася пожежа.

КМДА радить зачинити вікна, зволожити повітря в кімнаті, більше пити рідини, одягти маски, промивати ніс і горло. Усе це необхідно, аби мінімізувати можливий шкідливий вплив аварій на хімічних об'єктах для тих, хто опинився поряд із місцем надзвичайної ситуації.

Маляр додала, що протягом доби Збройні сили України планово нарощували угрупування, яке виконує завдання оборони Києва та на північному і північно-східному напрямках.

"Авіація повітряних сил протягом доби здійснила перехоплення штурмовиків і транспортних літаків противника в небі над Києвом.

Військово-Морські Сили зірвали висадку морського десанта у Чорноморській оперативній зоні. Угрупування ООС протягом доби продовжувало вести активні мобільні пошуково-ударні дії в районі проведення операції об‘єднаних сил. І перейшли до маневренних дій", – зазначила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу.

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна зокрема і з-за кордону. Реквізити:UA843000010000000047330992708

Рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут, а тут – про ДРГ і ворожу техінку.



