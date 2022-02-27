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СБУ оприлюднила таємні документи російських окупантів

Серед отриманих даних є секретні паролі та шифри.

СБУ оприлюднила таємні документи російських окупантів
Фото: СБУ

Співробітники СБУ заволоділи секретними документами російських військових, яких українські силовики розбомбили під Гостомелем. 

Про це передає пресцентр відомства.

СБУ тепер має поіменні дані російських загарбників, а також секретні паролі та шифри, які використовують окупанти. Це дозволить зрозуміти суть перехоплених розмов ворога. 

Серед документів також: 

  • бойовий розрахунок з позивними бійців і командирів;
  • схеми дій загарбників: шляхів нападу, відходу, заправок тощо; 
  • умовні знаки противника, зокрема дешифрування команд управління.

Фото: CБУ

"Отримані документи слугуватимуть доказовою базою для суду, вони дозволять тримати на контролі кожне прізвище ворожих окупантів, і всі з них, хто залишаться в живих, обов’язково будуть покарані", - додали у відомстві.

Нагадаємо, що під Гостомелем поблизу Києва Збройні сили України та спецназ СБУ розгромили колону елітного чеченського спецназу Росгвардії. Під час розгрому підрозділу було знищено генерала Магомеда Тушаєва – командира 141 моторизованого полку Росгвардії Чечні.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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