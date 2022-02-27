СБУ оприлюднила таємні документи російських окупантів

Співробітники СБУ заволоділи секретними документами російських військових, яких українські силовики розбомбили під Гостомелем.

Про це передає пресцентр відомства.

СБУ тепер має поіменні дані російських загарбників, а також секретні паролі та шифри, які використовують окупанти. Це дозволить зрозуміти суть перехоплених розмов ворога.

Серед документів також:

бойовий розрахунок з позивними бійців і командирів;

схеми дій загарбників: шляхів нападу, відходу, заправок тощо;

умовні знаки противника, зокрема дешифрування команд управління.

Фото: CБУ

"Отримані документи слугуватимуть доказовою базою для суду, вони дозволять тримати на контролі кожне прізвище ворожих окупантів, і всі з них, хто залишаться в живих, обов’язково будуть покарані", - додали у відомстві.

Нагадаємо, що під Гостомелем поблизу Києва Збройні сили України та спецназ СБУ розгромили колону елітного чеченського спецназу Росгвардії. Під час розгрому підрозділу було знищено генерала Магомеда Тушаєва – командира 141 моторизованого полку Росгвардії Чечні.