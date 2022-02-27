Україна подала позов проти РФ до Гааги, - Зеленський

Україна офіційно скерувала позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Про це написав президент України Володимир Зеленський у twitter.

"Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня", - зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні українські військові збили крилату ракету, випущену окупантами по столиці України з території Білорусі.