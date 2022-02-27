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Зеленський заперечив можливість перемовин з Росією в Мінську: готові на будь-яке місто в країні, з якої не летять ракети

"Коли ви були нейтральними – ми були в Мінську. Зараз же ви ще не зробили свій головний вибір, і він попереду, і він має залежати тільки від вас, від народу Білорусі". 

Зеленський заперечив можливість перемовин з Росією в Мінську: готові на будь-яке місто в країні, з якої не летять ракети
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський відкинув можливість перемовин з Росією в Мінську, оскільки територія Білорусі використовується у війні проти України.

У відеозверненні він зазначив, що Україна ніколи не обирала Мінськ як майданчик для перемовин. Не робили цього і білоруси. Рішення було за керівництвом РФ. 

"І знову зараз пропозиція зустрітися у вас. Чотири дні тому саме з білоруської території пішли крилаті ракети, літаки, вертольоти, техніка. Били по наших будинках, били по наших життях. Пішла важка техніка. І це страшне дежавю. Ви знаєте, Київ атакували о четвертій ранку. О четвертій ранку. У когось таке почуття гумору. Як у 1941 році. А ви спали, брати-білоруси. А ми прокинулись. Але ви і зараз спите, а ми з цього моменту вже не лягаємо. Тому що боремося. Боремося за свою країну. За свою свободу. Тому що маємо повне право на це", – зазначив президент.

Він додав, що перемовини в Мінську були б можливі, якби з території РБ не було агресивних дій.

"Коли ви були нейтральними – ми були в Мінську. Зараз же ви ще не зробили свій головний вибір, і він попереду, і він має залежати тільки від вас, від народу Білорусі. Саме тому ми зараз кажемо, що не Мінськ. Майданчиком можуть бути інші міста. Звичайно ж, ми хочемо миру. Ми хочемо зустрічатися, хочемо закінчення війни. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку – це все ми запропонували російській стороні. Будь-яке інше місто нам підходить. У країні, з території якої не летять ракети", – додав глава держави.

Нагадаємо, сьогодні вранці медіа країни-окупанта написали, що перемовники від Росії прибули в Білорусь для переговорів з Україною і вони готові зробити це в Гомелі.

Мінськ використовувався як майданчик для перемовин у 2014, коли Росія захопила Кримі і частину Донецької і Луганської областей. Водночас, попри підписані угоди, росіяни не дотримувались Мінських домовленостей.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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