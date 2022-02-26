Тимошенко закликала лідерів країн світу закрити небо для Росії

"Третю добу моя країна веде нерівний бій з ворогом. Третю добу на мирні міста і села летять російські ракети і бомби. Третю добу українці майже без зброї, з безпрецедентною сміливістю б’ються у нерівній боротьбі. Те, чого ніколи б не мало статися, – сталося. Це відбувається сьогодні в центрі Європи. Це відбувається на початку ХХІ століття. Це відбувається на наших з вами очах. Ми, українці, тримаємося. Ми чинимо опір. Ми захищаємося. Ми здолали свій страх, але примножили свою Мужність, Гідність і Честь", - з таким зверненням до народів, лідерів, парламентів та урядів світу лідерка Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Вона акцентувала, що в військкоматах стоять кілометрові черги з добровольців, які прагнуть захищати свою землю.

"Ми не хочемо війни. Але понад усім ми цінуємо свободу, нашу державність, нашу волю. Ми захищатимемо ці наші цінності до останньої краплі крові. Сьогодні ми стоїмо не тільки за себе, бо це момент істини для цілої епохи. Ми стоїмо і за вас, запам’ятайте це! Ми сьогодні на вістрі історії людства. Саме тому я звертаюся до вас, саме тому я говорю з вами зараз. Саме тому я, як і вся Україна, сподіваємося на вашу допомогу. Ми бачимо вашу велику підтримку. Ми бачимо консолідацію народів світу з Україною. Це вражає. Ми вдячні. Але, на жаль, цього недостатньо", - зазначила Юлія Тимошенко.

Вона закликала негайно дати Україні «закрите» небо.

"Закрийте небо над Україною! Це і буде порятунок, і якщо це не буде застосовано, це буде дуже жорстоко по відношенню до наших дітей. Я звертаюся до всіх жінок світу – захистіть наших дітей. Захистіть, як своїх власних. Добийтеся закритого неба над Україною.

Я прошу вас – негайно добийтеся відключення Росії від SWIFT. Люди, які поставили за мету знищити людство, не можуть користуватися його благами.Я прошу вас – виключіть Росію з Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй та ухваліть рішення про введення мирного міжнародного контингенту на територію України!Сьогодні наші Збройні Сили, кожен українець стоять на смерть і боронять Україну. Але ж вони також захищають і всю Європу, весь демократичний світ від нової біди!Мова вже не про Україну, сьогодні це стосується кожного.Я прошу вас не говорити, а діяти!" - закликала Тимошенко.

"В Україні не тільки знаходиться географічний центр Європи. Сьогодні в Україні б’ється її серце!" - резюмувала лідерка "Батьківщини".