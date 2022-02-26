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Латвійський віцепрем'єр запропонував Заходу надати політичний притулок російським військовим, які здадуться Україні

"Країни, які не дають зброю Україні, дають притулок", - зазначив Артікс Патрікс.

Латвійський віцепрем'єр запропонував Заходу надати політичний притулок російським військовим, які здадуться Україні
Фото: press.lv

Віцепрем'єр Латвії Артікс Патрікс запропонував Заходу надати притулок усім російським солдатам, які здадуться українцям. Про це він написав у twitter.

"Я щойно отримав пропозицію, як припинити російську агресію. Захід оголошує, що кожен російський солдат, який здасться українцям, отримає притулок на Заході! Я думаю, що це переможна ідея художника Айгарса Бікше. Країни, які не дають зброю Україні, дають притулок", - зазначив Патрікс.

Нагадаємо, Латвія закрила повітряний простір для російських авіакомпаній і перестала видавати візи росіянам через військову агресію на адресу України.

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