​"Темрява відступить. Світанок близько". Нове звернення міністра оборони Олексія Резнікова

Міністр оборони Олексій Резніков випустив нове звернення до українців.

"72 години опору. Три доби, які назавжди змінили нашу країну і світ. Де всі ті, хто обіцяв за 2 години захопити Київ? Де вони? Я їх не бачу. Я лише чую, як вони виправдовуються", - йдеться у зверненні.

Міністр написав, що натомість він бачить героїчну армію, звитяжну гвардію, безстрашних прикордонників, самовідданих рятувальників, надійних поліцейських, невтомних ангелів-медиків: "Усіх, хто виконує свій обов’язок. Я бачу тисячі і тисячі Громадян, які взяли до рук зброю, стали до лав територіальної оборони і б’ються. За майбутнє своїх дітей та онуків. За тих, кого кохають. За пам'ять своїх пращурів. За свою Державу".

"Вас бачать усі, весь світ! Попереду ще багато випробувань, - пише Резніков. - Але в нашу перемогу тепер віримо не тільки ми. Подивіться навколо. Багато хто нарешті здолав страх і наважився кинути виклик Кремлю. З кожною годиною все більше людей усвідомлює, що ніде в Європі немає такої армії. Ніде. І що без цієї армії і нашого народу Європа ніколи не буде в безпеці. Без нас Європи просто не буде. Тому вже зараз надходить допомога, яка ще три дні тому була неможливою. Темрява відступить. Світанок близько. Тримаймо стрій. Слава Україні! Слава Героям України!"

Головні події цієї ночі:

- російські снаряди поцілили в пункт зберігання радіоактивних відходів, але сховище не пошкоджено, витоку радіації нема;

- по Василькову вдарили крилатими ракетами, горить нафтобаза БРСМ;

- у Харкові російські військові підірвали газопровід.