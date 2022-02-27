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Прибуття до Білорусі російської делегації на перемовини означає, що вони втратили ініціативу, – Арестович

Арестович думає, що в них лишилась 1-2 спроби активних дій, бо вони несуть шалені втрати через спротив українського народу.

Прибуття до Білорусі російської делегації на перемовини означає, що вони втратили ініціативу, – Арестович
Фото: EPA/UPG

Прибуття до Білорусі російської делегації на перемовини щодо припинення війни з Україною означає, що ворог втратив ініціативу та не здатний до продовження активних воєнних дій.

Таку думку на брифінгу висловив радник голови Офісу президента Олексій Арестович

Арестович думає, що в них лишилась 1-2 спроби активних дій, бо вони несуть шалені втрати через спротив українського народу.

"Фактично те, що вони самі пішли на перемовини, вийшли з такою ініціативою, причому в публічному просторі, означає, що верьовочка у них там трохи розвʼязалась, як кажуть боксери", – вважає радник глави Офісу президента.

Він додав, що протягом доби воєнне становище наколо України змінилося несуттєво. Противник деморалізований, він не вживає активних наступальних дій. 

"Зранку було дві спроби – невелике скупчення противника, близько 8-12 автомобілів намагалися пройти вглибину Харкова, оточили, зараз вже наполовину знищені. Не вірте "вбросам", що Харків атакують, Харків упав, Харків і так далі. Харківʼяни тримають оборону, вони вправно знищують ворога. Щодо Києва і заходніх околиць – ворог зранку намагався просунутися в напрямку Бучі, Гостомеля та Ірпеня, але потрапив під потужний артилерійський, ракетний, авіаційний удар Збройних сил України", – зазначив він.

До опору долучилися й місцеві мешканці – частину техніки ворога і десантників спалили "коктейлями Молотова" у Бучі.

На Південному фронті – без нових просувань. 

Арестович зауважив, що треба віддати належне теробороні Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської області, яка пішла на допомогу теробороні Києва і медикам – вчора під обстрілами в столиці постраждав водій швидкої.

Нагадаємо, сьогодні вранці медіа країни-окупанта написали, що перемовники від Росії прибули в Білорусь для переговорів з Україною і вони готові зробити це в Гомелі. Президент Володимир Зеленський відповів, що ми готові до перемовин у будь-якій країні, з території якої по Україні не пускають ракети. 

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Росія намагається поставити Україну в ультимативні умови переговорів для закінчення розвʼязаної нею війни. Україна від цих ультимативних умов давно і різко відмовилася.

Речник президента Сергій Никифоров зазначив, що українська делегація на переговори в Гомель не їде. Такий формат обговорювався, але в останній момент перемовники РФ висунули вимогу, що українська армія повинна спершу скласти зброю. Росіян попросили вирушити за "русским военным кораблём".

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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