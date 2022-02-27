У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Anonymous оголосили війну Путіну та закликали світ "заткнути йому рот його ж брудними грошима"
Anonymous оголосили війну Путіну та закликали світ "заткнути йому рот його ж брудними грошима"
Волонтери просять фіксувати на фото та відео убитих російських військових та знищену техніку
Волонтери просять фіксувати на фото та відео убитих російських військових та знищену техніку
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Сили ППО збили Іл-76 з російським десантом, – Генеральний штаб
Сили ППО збили Іл-76 з російським десантом, – Генеральний штаб
Росію відключать від SWIFT – розпочато технічну підготовку
Росію відключать від SWIFT – розпочато технічну підготовку
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Біля метро Берестейська знищено колону російської техніки
Біля метро Берестейська знищено колону російської техніки
ГоловнаПолітика

Чернігів не здамо, але місту потрібна допомога, - Атрошенко

Мер звернувся до жителів міста.

Чернігів не здамо, але місту потрібна допомога, - Атрошенко

Чернігів оборонятиметься далі, ворог вже деморалізований. Про це заявив мер міста Владислав Атрошенко у відеозверненні і озвучив першочергові потреби міста, де потрібна допомога цивільного населення.

«Ми Чернігів не здамо! Ми на своїй землі і боронитимемо своє рідне місто і Україну! Чернігівці, будь ласка, не піддавайтеся на інформаційні провокації. Ворог нині деморалізований. Зброю можна взяти на Верені, 2. Якщо локація зміниться – повідомлю. Постачання електроенергії в Чернігові відновлюється, але є потреба в генераторах для геріатричного пансіонату та у медикаментах для лікарень», - повідомив Атрошенко.

За його словами, найбільша проблема у місті зараз - з геріатричним будинком, в якому немає ані тепла, ані електроенергії. Там знаходяться біля 400 літніх людей. Атрошенко звернувся до чернігівців з проханням тимчасово розмістити їх у себе. А бізнес закликав допомогти з потужними генераторами та ліками.

«Хто може надати дизель- або бензинові генератори від 10 до 250-300 кіловат на годину, будь ласка, повідомте на телефон 102. Ми заберемо звідти інформацію. Власники аптек, скоординуйтеся, будь ласка, з базовими лікарнями міста по медикаментах. Слава Україні! Смерть ворогам!», - наголосив Атрошенко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також