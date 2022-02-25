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Миколаїв не здали завдяки нашим військовим, розгортаємо оборону ще щільніше, – голова Миколаївської ОДА

Віталій Кім попросив бізнес про допомогу.

Миколаїв не здали завдяки нашим військовим, розгортаємо оборону ще щільніше, – голова Миколаївської ОДА
Фото: uspa.gov.ua

Миколаїв не здано ворогові, оборону міста посилюють. Голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім закликав бізнес допомогти.

Про це голова облдержадміністрації сказав у відеозверненні, оприлюдненому вранці 25 лютого на сторінці у Facebook.

"Миколаїв не здали завдяки нашим військовим. Зараз ми розгортаємо оборону ще щільніше... Буду звертатися до бізнесу. Ті, хто пропонував допомогу, великий бізнес, напишіть мені, тому що у нас є супутні завдання щодо забезпечення ліками, харчуванням, транспортом тощо", - зазначив Кім.

"Усіх запрошую приєднатися до нашої армії, посилювати її. Ми маємо чим воювати і як це робити", - додав він.

Учора міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що бомбосховища у місті відкриють для цивільних. Керівництво всіх організацій, установ і підприємств вже отримало розпорядження.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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