Миколаїв не здали завдяки нашим військовим, розгортаємо оборону ще щільніше, – голова Миколаївської ОДА

Миколаїв не здано ворогові, оборону міста посилюють. Голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім закликав бізнес допомогти.

Про це голова облдержадміністрації сказав у відеозверненні, оприлюдненому вранці 25 лютого на сторінці у Facebook.

"Миколаїв не здали завдяки нашим військовим. Зараз ми розгортаємо оборону ще щільніше... Буду звертатися до бізнесу. Ті, хто пропонував допомогу, великий бізнес, напишіть мені, тому що у нас є супутні завдання щодо забезпечення ліками, харчуванням, транспортом тощо", - зазначив Кім.

"Усіх запрошую приєднатися до нашої армії, посилювати її. Ми маємо чим воювати і як це робити", - додав він.

Учора міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що бомбосховища у місті відкриють для цивільних. Керівництво всіх організацій, установ і підприємств вже отримало розпорядження.