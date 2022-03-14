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​Унаслідок нічного бомбардування Охтирки загинули щонайменше троє людей

Міський голова закликав закрити небо над Україною.

Російська армія завдала авіаударів по житлових будинках в Охтирці Сумської області. У результаті нічного бомбардування міста загинули щонайменше троє мирних мешканців.

Про це повідомив міський голова Охтирки Павло Кузьменко.

"На жаль, недобрий ранок у місті Охтирка сьогодні... Уночі було авіабомбардування приватного сектору, житлових будинків, де загинули щонайменше три людини, інших поки що не знайшли. За мною горять будинки..." – розповів Кузьменко.

"Я показую всьому світу, що робить ворог з нами, що він нас знищує та бомбить, він вміє воювати тільки з цивільним населенням", – додав міський голова Охтирки, закликавши закрити небо над Україною.

Як повідомляли, сьогодні на світанку на столичній Оболоні артснаряд влучив у 9-поверхівку на вул. Богатирській, зруйновано три поверхи. Наразі відомо про двох загиблих, трьох людей госпіталізовано. Рятувальники евакуювали 63 осіб, ще 15 винесли з вогню. Пошукові роботи тривають.

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