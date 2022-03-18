Росія підібрала близько тисячі найманців з лав армії Башара Асада та Хезболи, - Генштаб

Однак бойовики мають на меті не брати участь у бойових діях на території України, а використання можливості потрапити до Європи.

Росія підібрала близько тисячі найманців з лав армії Башара Асада та Хезболи. Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ. Однак як заявляють в Генштабі бойовики не хочуть воювати на території України, а прагнуть потрапити до Європи.

Крім того Генштаб ЗСУ зазначає, що російські окупанти не досягнули своїх стратегічних цілей на території України.

Волинський напрямок - ворог наступальних дій не здійснював, але продовжує посилювати охорону українсько-білоруського кордону підрозділами збройних сил Білорусі. Поліський напрямок - ворог активних наступальних дій не проводив, але намагається утримати зайняті рубежі для підготовки наступу на Київ.Сіверський напрямок - окупанти продовжують часткове блокування міста Чернігова та обстрілюють місто артилерією. В районі міста Бровари окупанти періодично обстрілюють позиції ЗСУ з артилерії. Слобожанський напрямок - окупанти намагаються поповнити запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів та вимушені передчасно задіяти накопичені людські резерви задля відновлення атаки на Суми та Харків. Крім того на місто Ізюм ворог намагається відновити наступальні дії.Луганський та Донецький напрямок - окупанти готуються до наступу на Сєвєродонецьк і оточення Маріуполя.Південнобузський напрямок - ворог перейшов до оборони та інженерного облаштування зайнятих рубежів. Окупанти не полишають спроб виявити та знищити систему протиповітряної оборони вздовж Чорноморського узбережжя.

Нагадаємо, що у середньому за добу на Маріуполь російські окупанти скидають від 50 до 100 авіабомб. У результаті, за попередньою оцінкою, близько 80% житлового фонду міста зруйновано, з них майже 30% не підлягає відновленню.