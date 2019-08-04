Французский изобретатель пересек Ла-Манш на реактивном флайборде
Французский изобретатель пересек Ла-Манш на реактивном флайборде
Зеленский предупредил депутатов от "Слуги народа" о недопустимости "договорняков" и пропусков заседаний
Зеленский предупредил депутатов от "Слуги народа" о недопустимости "договорняков" и пропусков заседаний
​Богдан: нам не нужны журналисты для общения с обществом
​Богдан: нам не нужны журналисты для общения с обществом
​Зеленский потребовал от Иванчука 175 млн гривен (обновлено)
​Зеленский потребовал от Иванчука 175 млн гривен (обновлено)
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Зеленский прокомментировал заявление Богдана об отставке
Зеленский прокомментировал заявление Богдана об отставке
Філологи на всі гроші. Підсумки вступної кампанії-2019
Філологи на всі гроші. Підсумки вступної кампанії-2019
"Слуга народа" определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады
"Слуга народа" определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады
Політтехнолог Зеленського: «Усі олігархи повинні однаково страждати»
Політтехнолог Зеленського: «Усі олігархи повинні однаково страждати»
ГлавнаяОбществоЖизнь

Еще одна станция метро в Киеве откажется от продажи жетонов

Жетоны будут выведены из обращения с 1 ноября.

Еще одна станция метро в Киеве откажется от продажи жетонов
Фото: tov-tob.livejournal.com

С понедельника, 5 августа, жетоны не будут продавать на станции "Днепр" Киевского метрополитена.

Об этом сообщает пресс-служба КП.

"Завтра ко всем предыдущим вестибюлям присоединяется станция "Днепр". Жетоны уже не будут продаваться в кассах. Однако ранее купленные еще можно использовать на турникете", - говорится в сообщении.

Напомним, киевское метро планирует полностью отказаться от жетонов с 30 октября 2019 года. Их уже прекратили использовать в отдельных вестибюлях станций метро "Позняки", "Теремки", "Ипподром", "Нивки" и "Кловская".

Оплатить проезд можно карточкой метро, бесконтактной банковской картой или е-билетом.

Как сообщалось, КП "Киевский метрополитен" намерен отказаться и от бесконтактных "зеленых карт" для оплаты проезда. Их уже прекратили продавать в одном из вестибюлей станции "Теремки". В планах Киевской городской госадминистрации - перевести проезд в метро на столичные "смарт карты", стоимость которых составляет 50 грн и не возвращается.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также