Еще одна станция метро в Киеве откажется от продажи жетонов

Жетоны будут выведены из обращения с 1 ноября.

С понедельника, 5 августа, жетоны не будут продавать на станции "Днепр" Киевского метрополитена.

Об этом сообщает пресс-служба КП.

"Завтра ко всем предыдущим вестибюлям присоединяется станция "Днепр". Жетоны уже не будут продаваться в кассах. Однако ранее купленные еще можно использовать на турникете", - говорится в сообщении.

Напомним, киевское метро планирует полностью отказаться от жетонов с 30 октября 2019 года. Их уже прекратили использовать в отдельных вестибюлях станций метро "Позняки", "Теремки", "Ипподром", "Нивки" и "Кловская".

Оплатить проезд можно карточкой метро, бесконтактной банковской картой или е-билетом.

Как сообщалось, КП "Киевский метрополитен" намерен отказаться и от бесконтактных "зеленых карт" для оплаты проезда. Их уже прекратили продавать в одном из вестибюлей станции "Теремки". В планах Киевской городской госадминистрации - перевести проезд в метро на столичные "смарт карты", стоимость которых составляет 50 грн и не возвращается.