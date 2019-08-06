В Киеве намерены заасфальтировать 800 дворов за 550 млн грн до наступления холодов

Зам мэра утверждает, что в Дарницкой районе работы выполнены уже на 70%.

В этом году в столице заасфальтируют более чем 800 дворов за 550 млн грн. Об этом сообщил пресс-центр КГГА со ссылкой на первого заместителя главы Николая Поворозника.

Отмечается, что ремонт асфальтового покрытия во дворах является одним из приоритетных направлений работы в программе социально-экономического развития столицы.

«В этом году на ремонт межквартальных поездов и придомовых территорий из бюджета города выделено более 550 млн грн. Работы завершены на 40% объектов во всех районах столицы, сейчас идет наиболее активная фаза выполнения работ. Поэтому на 70% объектов в Дарницком районе работы уже выполнены, наименьший процент выполнения - 25% в Оболонском районе», - отметил Поворозник.

На остальных территориях работы еще продолжаются, но все они завершатся в этом году до наступления холодов. Кроме того, он будет лично инспектировать процесс выполнения работ, а не из отчетов.

Поворозник сказал, что во многих дворах ремонт асфальта не осуществлялся уже более 15 лет.

Напомним, этим летом в Киеве установили 2,5 тысячи контейнеров для пластика, стекла и бумаги.

Все перевозчики, которые на сегодня работают с муниципалитетом и с коммунальным предприятием «Киевкоммунсервис», поддержали идею внедрения раздельного сбора мусора. Благодаря раздельному сбору Киев сможет уменьшить количество мусора, который направляют на захоронение на полигоны, поскольку этот метод утилизации негативно влияет на окружающую среду.