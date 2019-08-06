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10 человек отравились на поминках во Львовской области

8 пострадавших госпитализированы, один выписался по требованию, еще один лечится амбулаторно.

10 человек отравились на поминках во Львовской области
Фото: Depositphotos/SUKIYASHI

Во Львовской области с пищевым отравлением были госпитализированы 9 человек. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА на своей странице в Фейсбуке.

Все пострадавшие присутствовали на поминках в с. Шумяч 4 августа и употребляли блюда домашнего приготовления. В тот же день и 5 августа к медикам обратились 10 человек с симптомами энтероколита.

Среди пострадавших один человек отказался от госпитализации, еще один выписан по требованию. На стационарном лечении пребывают 8 пострадавших, их состояние оценивается как средней тяжести.

Напомним, ранее в июле в результате отравления пострадали 17 сотрудников днепровской компании "Миропласт". У госпитализированных выявили сальмонеллез, пациенты находились в больнице почти две недели.

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