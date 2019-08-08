Спецназ Кыргызстана второй раз штурмовал резиденцию экс-президента Атамбаева

В Кыргызстане спецназ начал новую операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева, подозреваемого в коррупции.

Местное издание 24.kg со ссылкой на очевидцев событий пишет, что автомобиль силовиков протаранил ворота дома Атамбаева и спецназ вошел на территорию. За ними проследовали бригады медиков и полиции.

Ворота дома были выбиты бронированной машиной.

"Радио Свобода" отмечает, что сторонники Атамбаева выведены за территорию дома. Здание окружено сотрудниками полиции.

В связи со штурмом сторонники Атамбаева отменили намеченный на четверг митинг в Бишкеке и отправились к его резиденции в село Кой-Таш.

Напомним, вечером 7 августа в дом Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш прибыли бойцы спецназа для его задержания. Но сторонники бывшего президента оказали сопротивление. В результате конфликта пострадали, по последним данным, 52 человека, один сотрудник спецназа скончался от огнестрельного ранения.

Алмазбек Атамбаев был президентом Кыргызстана с 2011 по 2017 год, после чего пост перешел к его ставленнику Сооронбаю Жээнбекову.

Сейчас Атамбаева обвиняют в освобождении "вора в законе" Азиза Батукаева и гонениях на политиков и журналистов. Также экс-президенту вменяют незаконное вручение оружия гражданам России, перевод сельхозземель под застройку и покупку участка в селе Кой-Таш, где он построил свой дом.