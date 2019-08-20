НБУ отклонил кандидатуру главы набсовета Укрэксимбанка

Национальный банк Украины отклонил кандидатуру главы наблюдательного совета государственного Укрэксимбанка Торстена Пауля.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Он был назначен на должность решением Кабинета министров от 22 мая 2019 года. Правительство заявило, что Пауль - профессионал с международным опытом корпоративного банкинга и управления рисками в Volksbank и Deutsche Bank.

Однако по данным Центра противодействия коррупции, Пауль "долгое время работал доверенным лицом в семье Азаровых и в Курченко".

"Пауль Торстен до сих пор значится руководителем австрийской компании GEOLOG Oil & Gas Trading GmbH. Эта компания официально поставляла топливо на немецкие заправки Курченко Sparschwein Gas. Geolog Oil & Gas Trading зарегистрирована по тому же адресу, что и фирмы Курченко и Азарова в Вене. Дойче Велле не раз писали о четкой связи возглавляемой Торстеном фирмы Geolog с австрийско-немецкими схемами Азарова-Курченко", - заявляла исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк.

В интервью "Делу" Пауль рассказал, что больше не возглавляет эту компанию.

"С Алексеем Азаровым и его детьми я познакомился в школе с углубленным изучением английского языка. Наши дети учились вместе. Уверен, ничего преступного в этом нет. Я понимаю, что сейчас то, что ты имел какие-то дела с Азаровым, вызывает подозрение. С Сергеем Курченко я не знаком, и никаких дел с ним не имел. В австрийской компании, которую определенным образом связывают с Азаровом, я больше не директор", - сказал он.

Тем не менее НБУ потребовал заменить кандидатуру Пауля.

В то же время регулятор согласовал назначение в набсовет Виктории Страховой и Юрия Буцы. Оляну Гордиенко и Сергея Коновца согласуют после устранения замечаний к поданным документам, остальные члены еще не прошли тестирование и собеседование.

Напомним, что ранее НБУ отказал в согласовании пятерым из девяти членов набсовета Ощадбанка.