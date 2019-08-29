Apple уволила более 300 сотрудников, нанятых для прослушки Siri

Сотрудники находились в оплачиваемом отпуске со 2 августа, а потом с ними разорвали контракты.

Американская корпорация Apple прекратила контракты 300 сотрудников, которые были наняты для прослушивания голосового помощника Siri на устройствах пользователей. Об этом сообщает The Guardian.

"Сотни работников Apple по всей Европе, которые были наняты для проверки аудиозаписей Siri на наличие ошибок, потеряли работу после того, как компания объявила, что прекратила программу в начале этого месяца", - сказано в сообщении.

В ирландском офисе в городе Корк с более чем 300 сотрудниками были завершены контракты. Однако, по словам бывших работников, контракты пока разорвали только в этом городе. Остальных перенаправили в другие города по всей Европе.

Работники были наняты в рамках программы "оценка", которая проверяла звук, записанный Siri. Однако сами сотрудники часто слышали конфиденциальную информацию.

Отмечается, что сотрудники находились в оплачиваемом отпуске со 2 августа, в день, когда Apple объявила о своем решении приостановить программу, называемую «оценкой».

После временной приостановки программы компания решила окончательно прекратить ее действие. Также на своем официальном сайте Apple заявила, что в новм програмном обеспечении откажется от сохранения аудиозаписей взаимодействия пользователей с Siri по умолчанию.

Напомним, в начале августа в США подали коллективный иск в суд на корпорацию Apple из-за прослушки разговоров пользователей голосового помощника Siri.

Вслед за этим, компания Facebook подтвердила, что занималась расшифровкой аудиосообщений пользователей, но заявили, что больше не будет этого делать. При этом, соцсеть платила за расшифровку сообщений "сотням подрядчиков".

Как отметили в Facebook, пользователи, чьи сообщения прослушивались, выбрали вариант в приложении Facebook Messenger, предусматривающий расшифровку их голосовых сообщений. Компания не раскрывала пользователям, что третьи лица могут прослушивать их аудио. Это привело к тому, что некоторые подрядчики почувствовали, что их работа неэтична.