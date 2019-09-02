Зеленский: Богдан был неправ, предпочтя Сен-Тропе Киеву на День Независимости
Зеленский: Богдан был неправ, предпочтя Сен-Тропе Киеву на День Независимости
Зеленский: партия Медведчука финансируется кэшем из-за рубежа
Зеленский: партия Медведчука финансируется кэшем из-за рубежа
У Зеленского отказались от планов переезда с Банковой
У Зеленского отказались от планов переезда с Банковой
Ураган Дориан достиг Багамских островов
Ураган Дориан достиг Багамских островов
Зеленский в Варшаве встретился с вице-президентом США
Зеленский в Варшаве встретился с вице-президентом США
Пятилетний мальчик с противопоказаниями к вакцинации умер от кори
Пятилетний мальчик с противопоказаниями к вакцинации умер от кори
Зеленский передумал "продавать к чертовой матери" президентские самолеты
Зеленский передумал "продавать к чертовой матери" президентские самолеты
Це лише початок
Це лише початок
Що насправді вирішив Синод Елладської Церкви?
Що насправді вирішив Синод Елладської Церкви?
ГлавнаяОбществоЖизнь

​Начальника отдела полиции в Винницкой области будут судить за вымогательство 200 тыс. гривен

Обвинительный акт в отношении него направлен в суд.

​Начальника отдела полиции в Винницкой области будут судить за вымогательство 200 тыс. гривен
Архивное фото
Фото: npu.gov.ua

Правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт по делу начальника одного из отделов Нацполиции в Винницкой области, который подозревается в получении неправоомирнои выгоды в размере 207 тыс. гривен.

Об этом сообщила в фейсбуке замдиректора Госбюро расследований Ольга Варченко.

"Следствием установлено, что деньги подполковник полиции получил от директора одной из коммерческих структур. За это он обещал повлиять на следователей, которые открыли уголовное производство против директора. А именно - заставить их закрыть дело", - написала она.

Действия полицейского классифицировали по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа в размере от 750 до 1500 минимумов доходов граждан или лишение свободы сроком от двух до пяти лет.

Напомним, в сентябре 2017 года Сотрудники Службы безопасности, прокуратуры, а также внутренней безопасности Нацполиции разоблачили на взятке временно исполняющего обязанности начальника одного из отделений полиции Винницкой области

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также