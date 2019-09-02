​Начальника отдела полиции в Винницкой области будут судить за вымогательство 200 тыс. гривен

Обвинительный акт в отношении него направлен в суд.

Правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт по делу начальника одного из отделов Нацполиции в Винницкой области, который подозревается в получении неправоомирнои выгоды в размере 207 тыс. гривен.

Об этом сообщила в фейсбуке замдиректора Госбюро расследований Ольга Варченко.

"Следствием установлено, что деньги подполковник полиции получил от директора одной из коммерческих структур. За это он обещал повлиять на следователей, которые открыли уголовное производство против директора. А именно - заставить их закрыть дело", - написала она.

Действия полицейского классифицировали по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа в размере от 750 до 1500 минимумов доходов граждан или лишение свободы сроком от двух до пяти лет.

Напомним, в сентябре 2017 года Сотрудники Службы безопасности, прокуратуры, а также внутренней безопасности Нацполиции разоблачили на взятке временно исполняющего обязанности начальника одного из отделений полиции Винницкой области