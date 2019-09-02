Профтехосвіта — основа майбутнього країни

Говорити про якісну професійно-технічну освіту можна тільки тоді, коли навчальний заклад має сучасне обладнання, кваліфікованих педагогів та потужну навчально-матеріальну базу.

Фото: Катерина Хорощак

Тривалий час розвиток профтехосвіти був обмежений, що призвело до зниження попиту на робітничі професії, а в наслідок цього, ринок праці відчуває дефіцит спеціалістів.

Одного разу, я відвідав аграрний ліцей у Решетилівці, що на Полтавщині. Скажу відверто, я був вражений від побаченого: масштабна реконструкція будівлі, сучасний спортивний комплекс, оснащенні новітнім обладнанням навчальні лабораторії та гуртожиток для проживання студентів, що нагадує справжній готель.

Одразу у мене постало запитання: чому ми не можемо зробити так і в нашому Гадяцькому ліцеї? Можемо.

Ми разом з директором Гадяцького училища неодноразово піднімали тему добудови та реконструкції навчальних корпусів. Для цього ініціювали зустріч із керівництвом області і під час перемовин домовилися про виділення близько 10 мільйонів гривень на реалізацію частини проекту відновлення будівлі навчального закладу.

Уже зараз оголошено тендер на 40 мільйонів гривень. За ці кошти плануємо капітально оновити всю будівлю лабораторного корпусу, щоб наші учні здобували знання в комфортних умовах і на надсучасному обладнанню.

Впевнений, спільними зусиллями ми відродимо попит на робітничі професії, наші випускники будуть відповідати запитам ринку праці. А модернізоване освітнє середовище стане прекрасним стимулом для того, випускники шкіл мали бажання навчатися саме в нашому училищі.