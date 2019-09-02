В Украине объявлен самый высокий уровень пожарной опасности

Временно запрещается посещать хвойные леса, заезжать в лес на автомобилях и разводить костры в лесопосадках.

В большинстве областей Украины объявлен самый высокий уровень пожарной опасности и вводится ряд ограничений для граждан.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

"В течение пожароопасного периода запрещается: сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях; посещать хвойные леса; разводить костры в лесу и лесопосадках; заезжать автомобилем в лес; курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки; оставлять в лесу тряпки, пропитанное бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами; охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия; создавать свалки и сжигать отходы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только за прошедшие сутки в Украине произошло 337 возгораний на открытых территориях.

"Учитывая жаркую погоду, а также то, что пожароопасный период в настоящее время находится в своей активной фазе - угроза возникновения возгораний будет только расти", - добавили в МВД.

Напомним, ранее в Киеве выгорело 3 га травы и кустарников в заливе Оболонь.