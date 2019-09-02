Зеленский в Варшаве встретился с вице-президентом США
Зеленский в Варшаве встретился с вице-президентом США
Це лише початок
Це лише початок
Пятилетний мальчик с противопоказаниями к вакцинации умер от кори
Пятилетний мальчик с противопоказаниями к вакцинации умер от кори
Ураган Дориан достиг Багамских островов
Ураган Дориан достиг Багамских островов
У Зеленского отказались от планов переезда с Банковой
У Зеленского отказались от планов переезда с Банковой
Зеленский: Богдан был неправ, предпочтя Сен-Тропе Киеву на День Независимости
Зеленский: Богдан был неправ, предпочтя Сен-Тропе Киеву на День Независимости
Зеленский передумал "продавать к чертовой матери" президентские самолеты
Зеленский передумал "продавать к чертовой матери" президентские самолеты
Що насправді вирішив Синод Елладської Церкви?
Що насправді вирішив Синод Елладської Церкви?
Зеленский: партия Медведчука финансируется кэшем из-за рубежа
Зеленский: партия Медведчука финансируется кэшем из-за рубежа
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Украине объявлен самый высокий уровень пожарной опасности

Временно запрещается посещать хвойные леса, заезжать в лес на автомобилях и разводить костры в лесопосадках.

В Украине объявлен самый высокий уровень пожарной опасности
Фото: cn.dsns.gov.ua

В большинстве областей Украины объявлен самый высокий уровень пожарной опасности и вводится ряд ограничений для граждан.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

"В течение пожароопасного периода запрещается: сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях; посещать хвойные леса; разводить костры в лесу и лесопосадках; заезжать автомобилем в лес; курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки; оставлять в лесу тряпки, пропитанное бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами; охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия; создавать свалки и сжигать отходы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только за прошедшие сутки в Украине произошло 337 возгораний на открытых территориях.

"Учитывая жаркую погоду, а также то, что пожароопасный период в настоящее время находится в своей активной фазе - угроза возникновения возгораний будет только расти", - добавили в МВД.

Напомним, ранее в Киеве выгорело 3 га травы и кустарников в заливе Оболонь.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также