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ГлавнаяОбществоВойна

В больнице Днепра умер раненый 25 августа в Марьинке военный

Погибший - сержант 24 ОМБр имени короля Даниила Александр Грицаюк.

В больнице Днепра умер раненый 25 августа в Марьинке военный
Фото: Макс Левин

В Днепре в клинической больнице имени Мечникова умер сержант Александр Грицаюк, который был ранен на Донбассе 25 августа.

Об этом сообщили представители 24-й Отдельной механизированной бригады имени короля Даниила в фейсбуке.

"С грустью сообщаем, что сегодня (1 сентября, - ред.), в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова, от ранений, полученных 25.08.19, вследствие вражеского обстрела наших позиций в районе н.п. Марьинка, умер воин 24 ОМБр имени короля Даниила - сержант Грицаюк Александр Владимирович", - говорится в сообщении.

Александр Грицаюк родился 7 ноября 1971 и проживал в городе Христиновка Черкасской области.

Напомним, 25 августа сообщалось о двух погибших бойцах за сутки.

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