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С начала дня на Донбассе произошло девять обстрелов

Украинские военные не пострадали.

С начала дня на Донбассе произошло девять обстрелов
Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло девять обстрелов. Никто из украинских военнослужащих не пострадал.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили военные.

Стрельба велась возле Николаевки, Водяного, Луганского, Зайцево, Новолуганского.

Отдельно сообщается, что около 17:00 в районе населенного пункта Зайцево Северное боевики выпустили четыре мины калибра 82 мм, а в промежутке 17:20-18:00 в районе Новолуганское - 15 мин такого же калибра.

Напомним, что 31 августа боевики 20 раз обстреляли позиции подразделений ООС, один украинский военнослужащий получил ранения.

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