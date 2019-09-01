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В понедельник в Киеве потеплеет до +30 градусов

Осадков не прогнозируют.

В понедельник в Киеве потеплеет до +30 градусов
Фото: EPA/UPG

2 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +15…+17, днем +28…+30.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь и грозы, ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +26…+32 градуса.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +9…+14 градусов, днем +18…+23 градуса.

На курортах Карпатского региона ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура в Моршине ночью +14…+16 градусов, днем +29…+31 градус, в Трускавце ночью +13…+15 градусов, днем +28…+30 градусов, в Сваляве ночью +16…+18 градусов, днем +28…+31 градус.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +25…+32 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +26…+32 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, в Луганской области +9...+14 градусов, днем +24…+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +27…+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+31 градус.

В Ялте без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30 градусов.

1 сентября на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +22…+24 градусов, в Днепре в пределах Киева +22 градуса.

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Источник: "Украинские новости"
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