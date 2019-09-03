Парламент утвердил повестку дня и согласился работать до ночи

Верховная Рада Украины утвердила повестку дня сегодняшнего пленарного заседания. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Первым в порядке дня стоит законопроект №7203 о снятии депутатской неприкосновенности.

В повестке дня заседания 8 законопроектов, семь из них поданы президентом Владимиром Зеленским и касаются изменений в Конституцию.

Спикер парламента Дмитрий Разумков поставил на голосование вопрос о продлении работы парламента после 18.00 до завершения работы над всеми законопроектами повестки дня. Работу по сверхурочному графику поддержали 317 народных депутатов.

Парламент приступил к обсуждению законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности.