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Суд арестовал без права залога мужчину, продававшего порно со своими детьми

Суд полностью поддержал позицию прокуратуры.

Суд арестовал без права залога мужчину, продававшего порно со своими детьми

Печерский районный суд Киева на закрытом заседании 4 сентября арестовал мужчину, распространявшего порнографические записи с участием своих малолетних детей. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Житель Киевской области арестован без права внесения залога, как того и требовал прокурор уголовного производства.

Мужчину задержали два дня назад. В ходе обыска в его доме правоохранители обнаружили более 1 террабайта фото и видео порнографического характера с участием двух малолетних детей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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