Суд арестовал без права залога мужчину, продававшего порно со своими детьми

Печерский районный суд Киева на закрытом заседании 4 сентября арестовал мужчину, распространявшего порнографические записи с участием своих малолетних детей. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Житель Киевской области арестован без права внесения залога, как того и требовал прокурор уголовного производства.

Мужчину задержали два дня назад. В ходе обыска в его доме правоохранители обнаружили более 1 террабайта фото и видео порнографического характера с участием двух малолетних детей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.