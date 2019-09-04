Назначен новый начальник полиции Днепропетровской области

Глава Национальной полиции Сергей Князев назначил Владимира Огурченко начальником ГУНП в Днепропетровской области подполковник полиции .

Нового руководителя областной полиции в Днепре представил личному составу первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Об этом информирует пресс-служба полиции в Днепропетровской области.

До назначения Владимир Огурченко занимал должность начальника Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины. На этой должности подполковник полиции нес службу с 2014 года. В органах внутренних дел - с 1999 года.

Предыдущий начальник Днепропетровской полиции Виталий Глуховеря подал в отставку после слива скандального видеозадержания спецподразделением КОРД двух патрульных, остановивших Range Rover Глуховери. Самого генерала в автомобиле не было, спецназ прислали по звонку его водителя.

27 июля по данному факту было начато служебное расследование, 29 июля Глуховеря написал рапорт об отставке. В тот же день Князев уволил Глуховерю.