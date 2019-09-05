Найема пригласили на должность в "Укроборонпроме"
Найема пригласили на должность в "Укроборонпроме"
Немецкие СМИ назвали сумму, которую "Шахтер" заплатил "Шальке" за Коноплянку
Немецкие СМИ назвали сумму, которую "Шахтер" заплатил "Шальке" за Коноплянку
С нарушениями, но «для народа». Как депутатов неприкосновенности лишали
С нарушениями, но «для народа». Как депутатов неприкосновенности лишали
Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства
Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства
"Слуга народа" зарегистрировала два "телевизионных" законопроекта
"Слуга народа" зарегистрировала два "телевизионных" законопроекта
Одесский облсовет досрочно уволил Александра Ройтбурда с поста директора ОХМ
Одесский облсовет досрочно уволил Александра Ройтбурда с поста директора ОХМ
Кабмин согласовал увольнение Кличко (обновлено)
Кабмин согласовал увольнение Кличко (обновлено)
Новая глава Минздрава рассказала, чем займется в первую очередь
Новая глава Минздрава рассказала, чем займется в первую очередь
Второй этап медреформы не начнется 1 января
Второй этап медреформы не начнется 1 января
ГлавнаяОбществоЖизнь

Под офисом Нацсовета подрались противники и защитники телеканала NewsOne

Одного из активистов увезли в отделение полиции.

Под офисом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания подрались сторонники и противники телеканалов NewsOne и "112 Украина". Об этом сообщает "Цензор.нет".

Фото: Цензор.нет

На сегодняшнем заседании Нацсовет рассматривает результаты проверки телеканала News One. Согласно проекту решения, регулятор планирует обратиться с иском в суд об аннулировании лицензии канала. Также повесткой дня предусматривается рассмотрение вопроса о группы региональных телеканалов, которые вещают под логотипом "112 Украина".

У здания Нацсовета собрались как сторонники аннулирования лицензий, так и сторонники телеканалов. Участники акции держат в руках плакаты с надписями: "News One и 112 - марионетки Москвы", "Смотришь каналы Медведчука = поддерживаешь агрессора", "Начни утро из 112 и News One - закончи жизнь на Соловках".

Фото: censor.net.ua

Сторонники телеканала News One и "112 Украина" держат в руках плакаты с надписями: "Нацсовет - это угроза независимым СМИ", "Атака на News One - это политический заказ старой власти".

Правопорядок обеспечивают около полусотни полицейских и воины Нацгвардии. Тем не менее между протестующими возник конфликт, который перерос в потасовку. В результате был задержан активист "Демсокиры" Игорь Гудыменко. Информации о пострадавших в результате драки на данный момент нет.

Фото: censor.net.ua

Фото: censor.net.ua

Фото: censor.net.ua

Фото: censor.net.ua

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также