На Донбассе погиб боец "Азова" (обновлено)

Фото: полк "Азов"

В среду, 4 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военный, сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных калибров вооружения, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций объединенных сил в районе Водяного, Опытного, Авдеевки, Верхнеторецкого и Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы обстрелы в районе Майорска, Шумов, Южного, Зайцево, Новгородского и Хутора Вольный.

С начала текущих суток боевики обстреляли позиции ООС в районе Талаковки из стрелкового оружия, вблизи Зайцево и Южного зафиксирован огонь из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обновление 10:12. Пресс-служба полка "Азов" сообщила, что 4 сентября от пули снайпера погиб боец из Херсонской области Эдуард "Шах" Шахов, ему было 26 лет.

С лета 2015 года Шахов служил в третьей роте второго батальона в звании младшего сержанта. Был командиром отделения, занимал должность парамедика.