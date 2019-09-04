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Число жертв среди гражданских на Донбассе остается самым низким с начала конфликта, - Сайдик

Перемирие, которое вступило в силу 21 июля, "продолжает приносить плоды".

Число жертв среди гражданских на Донбассе остается самым низким с начала конфликта, - Сайдик
Мартин Сайдик
Фото: EPA/UPG

Число жертв среди мирного населения на востоке Украины остается самым низким с начала конфликта.

Об этом заявил специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает БЕЛТА.

По его словам, перемирие, которое вступило в силу 21 июля, "продолжает приносить плоды, несмотря на некоторое обострение ситуации в последние дни".

"За последние три недели, по данным СММ ОБСЕ, не было зарегистрировано ни одной жертвы среди гражданского населения. Кроме того, число гражданских жертв в этом году остается самым низким с начала конфликта. Я настойчиво призываю все стороны строго соблюдать принятые ими обязательства, особенно ввиду начала учебного года", - заявил дипломат.

Ранее сообщалось, что на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске представители Украины поставили вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК).

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