"Неоплан" столкнулся с двумя автомобилями, водитель одного из них погиб.

На трассе "Киев-Чоп" во Львовской области вечером 4 сентября произошло смертельное ДТП. Туристический автобус "Неоплан", перевозивший 49 детей, столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Водитель одного из них погиб на месте происшествия, сообщает zaxid.net.

По данным полиции, около 20:57 на трассе М-06 у села Банюнин Каменко-Бугского района столкнулись автомобили Volkswagen Jetta, Mercedes Vito и автобус "Неоплан", который перевозил детей.

Фото: facebook.com/Buskcity

Фото: facebook.com/Buskcity

По предварительной информации, погиб водитель Mercedes Vito.

Всех остальных участников происшествия осматривают врачи.

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