Десантно-штурмовые катера типа "Кентавр", которым присвоены названия "Станислав" и "Малин", готовы к государственным испытаниям. Об этом сегодня сообщило агентство Минобороны Армия.Inform.

Заводские ходовые испытания катеров полностью завершены, в ближайшие недели начнутся государственные испытания катеров.

Представитель завода-производителя Леонид Бабак отметил, что третий катер, который был заложен на заводе, усовершенствуют с учетом наработок, полученных за период строительства, швартовых и ходовых испытаний.

Напомним, "Кентавры"имеют бронированный корпус, среди их преимуществ также автономность плавания, малозаметность в море из-за небольших размеров, маневренность на ходу и при разворотах и добротное оснащение вооружением, которое будет достаточным для уничтожения отдельных маломерных целей противника. Катер вмещает полноценный взвод - 32 военнослужащих.