Апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство (обновлено)
Апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство (обновлено)
​Путин предостерег Зеленского от "преследования" Медведчука
​Путин предостерег Зеленского от "преследования" Медведчука
Немецкие СМИ назвали сумму, которую "Шахтер" заплатил "Шальке" за Коноплянку
Немецкие СМИ назвали сумму, которую "Шахтер" заплатил "Шальке" за Коноплянку
С нарушениями, но «для народа». Как депутатов неприкосновенности лишали
С нарушениями, но «для народа». Как депутатов неприкосновенности лишали
Найема пригласили на должность в "Укроборонпроме"
Найема пригласили на должность в "Укроборонпроме"
Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства
Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства
Второй этап медреформы не начнется 1 января
Второй этап медреформы не начнется 1 января
Новая глава Минздрава рассказала, чем займется в первую очередь
Новая глава Минздрава рассказала, чем займется в первую очередь
Кабмин согласовал увольнение Кличко (обновлено)
Кабмин согласовал увольнение Кличко (обновлено)
ГлавнаяОбществоВойна

Оккупанты снова сорвали ремонт моста в Станице Луганской

Они объяснили это тем, что у них нет должностного лица, которое может принять соответствующее решение.

Оккупанты снова сорвали ремонт моста в Станице Луганской
Фото: facebook.com/pg/pressjfo.news

Восстановительные работы разрушенного участка моста в Станице Луганской сегодня снова не начались из-за представителей вооруженных формирований РФ. Об этом сообщается на фейсбуке штаба ООС.

Сегодня утром, 5 сентября через представителей ОБСЕ, оккупанты сообщили украинской стороне, что у них отсутствует должностное лицо, которое может принять соответствующее решение на проведение подготовительных работ по восстановлению моста.

Кроме того, боевики заявили об отсутствии соответствующих инструкций и детального плана строительства. СММ ОБСЕ зафиксировало этот факт срыва работ.

«Зато, украинская сторона продемонстрировала СММ ОБСЕ готовность к запланированным работам по восстановлению моста: представлены официальные запросы про организацию работ, рабочую команду с техникой и оборудованием», - отмечается в штабе.

Чтобы не терять времени украинская сторона начала подготовительные работы по ремонту дорожного полотна.

Напомним, 4 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня. От пули снайпера погиб боец из Херсонской области Эдуард "Шах" Шахов, ему было 26 лет.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также